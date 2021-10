Le président de région rencontrait des représentants de lycéens, ce lundi matin, avant de détailler devant des chefs d'établissement et des élus six grands chapitres où vont se concentrer les efforts : l'ouverture sur le monde et la mobilité internationale, le numérique, le développement durable, l'ouverture sur le monde de l'entreprise, l'accès à la culture, et les relations entre lycée et enseignement supérieur. Il faudra trouver les réponses à de nombreuses questions. Hervé Morin :

Le président de Normandie Hervé Morin lance ses chantiers pour les lycées Impossible de lire le son.

Parmi les mesures qu'il a annoncées ce matin, la mise en place d'une bourse de mobilité étudiante pour favoriser leur ouverture sur le monde, la généralisation du wi-fi, et une part de 80% d'alimentation locale dans la restauration des lycées :

Côté culture, Hervé Morin veut créer le prêt d'instruments de musique et organiser un programme de visites trimestrielles à la découverte du patrimoine normand. Des propositions qui semblent répondre aux attentes des représentants des lycéens, dont une quinzaine était réunie ce lundi pour évoquer avec le président de région leurs soucis du quotidien :

Pour "construire le lycée du futur", Hervé Morin compte en résumé améliorer les taux de réussite des lycées, en donnant plus d'autonomie aux établissements, et en instaurant plus d'égalité entre les lycéens.