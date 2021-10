Seb ne fabrique plus de petit électroménager à Saint-Lô

Une vingtaine de personnes s'est rassemblée hier matin devant l'entreprise pour dénoncer ce transfert. Il n'y aura plus que 93 salariés sur le site saint-lois d'ici la fin 2011. Il y a encore un an, il étaient près de 180 a travailler sur le site avec les interimaires et plusieurs centaines, il y a encore quelques années. Le site Saint Lois du groupe devient donc ce que l'on appel un "site de coût", c'est à dire, un site qui ne "rapporte pas d'argent " à son exploitant. Dans ce cadre l'usine Saint Loise a t elle réellement un avenir?

Laurent Edimbourg, délégué CGC veut y croire