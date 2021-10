Selon le quotidien l'Equipe du jour, la première mouture imaginée par le club normand, avec des lignes verticales rouges et bleues beaucoup plus fines, a été retoquée par Nike car... il correspondait à s'y méprendre au futur maillot du FC Barcelone, qu'il sponsorise également. "Entre le nouveau champion d'Europe et le Stade Malherbe de Caen, l'équipementier a choisi sa priorité...", conclut le quotidien sportif.