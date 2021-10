Londres (AFP). Angleterre: Rooney douche les Reds à Anfield

Grâce à la 6e inspiration de Rooney cette saison, qui n'avait plus marqué durant quatre matches d'affilée depuis mars 2012, les Red Devils remontent à la 5e place avec 37 points. Leurs hôtes les ont pourtant secoués pour tenter de revenir à leur hauteur, mais, bien peu récompensés, ils conservent finalement leurs 31 unités et leur 9e place. Après leurs deux spectaculaires résultats nuls 3-3 en milieu de semaine, respectivement contre Newcastle et Arsenal, les deux camps avaient pourtant rallumé une petite étincelle dans une saison très terne. Mais ce grand classique du foot anglais, glaçant d'ennui avec ses innombrables approximations techniques, restera finalement comme une bien mauvaise publicité pour la Premier League. Les joueurs de Jürgen Klopp, moral en hausse après leur égalisation désespérée contre les Gunners mercredi, ont attaqué pied au plancher, pressé sur tout le terrain avec un Henderson omni-présent et logiquement pris le dessus sur des adversaires nettement plus attentistes. Avec son coeur, Liverpool a fait douter des Mancuniens appliqués à le crucifier, ce qui s'est produit à la 78e minute après quelques interventions très bien senties de David de Gea pour préserver le suspens. Une nouvelle fois défaillant dans le jeu, MU a profité d'un corner pour ouvrir le score sur son unique tir cadré. En embuscade après une tête de Marouane Fellaini sur le poteau, Rooney, de près, a placé une belle volée sous la barre. Avec 176 buts marqués en championnat pour les Red Devils, il double l'ex-Gunner Thierry Henry et devient le meilleur buteur de l'ère moderne sous les couleurs d'un seul club. Liverpool peut pourtant l'avoir mauvaise car sans une certaine précipitation, cette rencontre n'aurait jamais dû lui échapper et aurait même pu lui servir de match référence. L'équipe reste désormais sur trois matches sans victoire et un point pris sur neuf. Louis van Gaal aligne donc une 4e victoire en autant de matches contre Liverpool depuis son arrivée en Angleterre il y a 18 mois. Ce scenario lui suffit sûrement à compenser le récent nul frustrant chez les Magpies. Après quatre défaites d'affilée courant décembre, la petite comptabilité de MU redevient même "positive" avec un 5e match sans défaite. Résultats de la 22e journée du Championnat d'Angleterre de football: samedi Tottenham - Sunderland 4 - 1 Southampton - West Bromwich 3 - 0 Newcastle - West Ham 2 - 1 AFC Bournemouth - Norwich City 3 - 0 Manchester City - Crystal Palace 4 - 0 Chelsea - Everton 3 - 3 Aston Villa - Leicester City 1 - 1 dimanche Liverpool - Manchester United 0 - 1 (16h15 GMT) Stoke City - Arsenal lundi (20h00 GMT) Swansea City - Watford

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire