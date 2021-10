Je vous parle aujourd'hui dans la mine d'or du film Very bad trip 2, toujours du réalisateur Todd Phillips et avec le même quatuor d'acteurs.



Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un voyage exotique en Thaïlande, à l’occasion du mariage de Stu. Après l’inoubliable soirée d’enterrement de la vie de garçon de Doug à Las Vegas, Stu ne veut rien laisser au hasard et opte pour un brunch léger, sans risque, avant la cérémonie. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ce qui s'est passé à Las Vegas est imaginable à Las Vegas, mais ce qui se passe à Bangkok dépasse l’imagination...



On prend les mêmes et on recommence ! On se souvient de cet enterrement de vie de garçon qui avait mal tourné à Las Vegas il y a 2 ans et qui nous avait laissé un grand souvenir. Une comédie culte était née. Maintenant pour notre plus grand plaisir, une 2ème fournée arrive, avec la même fine équipe. Jackpot ou déception ?



Parlons tout d'abord du décor. C'est une bonne idée d'avoir délocalisé l'aventure ailleurs qu'en Amérique, Le dépaysement est une bonne idée, malheureusement elle n'est pas poussée assez loin .Les amis sont un peu trop bien compris, il n'y a pas beaucoup d'incompréhension entre les autochtones de Bangkok et les fêtards, on aurait pu assister à plus de séances comiques.

Le scénario est identique à celui de la dernière fois, une soirée arrosée, un réveil douloureux , plus aucun souvenir et un pote manque à l'appel. Heureusement le scénario est assez riche pour éviter de retrouver exactement les mêmes scènes que dans le 1 à la sauce asiatique.

Le scénario nous apporte donc son lot de surprises et de situations folles et incroyables. Ce qui est dommage dans cette histoire ,c 'est que les personnages sont devenus un peu trop caricaturaux. Alan, le barbu, était déjà complètement fou dans le 1 mais ils ont grossi le trait dans ce nouvel opus et c'est devenu une imitation grossière de lui-même. C'est dommage du coup, car l'humour en devient quelques fois lourd et grossier. C'est vrai le 1 avait ses passages lourdingues aussi mais ils étaient dilués dans les autres vannes. Alors qu'ici il y a vraiment certains passages que l'on trouve consternants et qui entraînent une légère frustration du spectateur.



Mais rassurez vous, si vous avez aimé le 1, vous passerez certainement un bon moment devant ce film qui reste drôle dans l'ensemble. Mais si vous deviez n'en choisir qu'un, regardez l'original, ne passez pas directement au 2 vous risqueriez d'être un peu déçu.



Very bad trip 2 fait moins bien que son aîné, mais reste à voir pour un moment de détente, depuis mercredi au cinéma.