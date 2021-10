C'est la fine fleur du roller derby en France : les meilleures équipes de la discipline se mesurent à Caen pendant deux jours. Les locales de l'équipe Leopard Avengers auront fort à faire puisque le tirage au sort les a opposées aux deuxième et troisième au classement national. Julie Verroux officie dans l'équipe sous le nom de Booty Full :

Le championnat de France de roller derby fait étape à Caen Impossible de lire le son.

Pour les Caennaises, l'événement est aussi une façon de communiquer sur une discipline encore confidentielle, où elles font désormais partie des meilleures. Depuis la création de l'association fin 2011, l'équipe des Leopard Avengers a fait beaucoup de chemin :

Le championnat de France de roller derby fait étape à Caen Impossible de lire le son.

Devant le succès du sport à Caen, une deuxième équipe a été créée cette année. Elle évolue pour le moment dans le championnat de Nationale 2.

Quant à cette deuxième étape du championnat de France Elite, il débute ce samedi 16 janvier dès 11h, c'est à découvrir pendant deux jours à la Halle aux granges de Caen.

Neuf matchs sont prévus :

SAMEDI



11h00: Amiens (Rolling Candies) vs Paris Rollergirls



13h15: Caen (Leopard Avengers) vs Nantes (Duchesses)



15h30: Nothing Toulouse vs Metz (RDMC)



17h45: Nantes (Duchesses) vs Amiens (Rolling Candies)



20h00: Paris Rollergirls vs Caen (Leopard Avengers)



DIMANCHE



11h00: Rennes (Déferlantes) vs Nothing Toulouse



13h00: Metz (RDMC) vs Lille (Bad Bunnies)



15h00: Nantes (Duchesses) vs Paris Rollergirls

17h00: Lille (Bad Bunnies) vs (Rennes) Déferlantes