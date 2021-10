Selon un sondage de la Française des Jeux, les français dépensent 10 euros par mois en moyenne dans les jeux de grattage !

Ce ne sont donc pas le Loto et l’Euro Millions les plus vendus mais le jeu illiko Cash, car plus de probabilité de gagner.

Jusqu’ici 260 joueurs ont eu la chance de gagner les 500 000 € maximum.