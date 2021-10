L'Orchidée, boulevard des Alliés à Caen

À la carte, une formule entrée plat/plat dessert pour 12,50€ ou la complète pour 16,50€. Ce jour-là, le restaurant propose pour démarrer une terrine de lapin maison, une rosace tomate mozzarella ou une salade de croûtons et lardons. Le déjeuner peut se poursuivre par la pizza du chef, un filet de loup de mer et sa crème au safran, une blanquette de veau ou une pièce du boucher et ses frites. Personnellement, j'opte pour un plat à la carte : une pizza à la Saint-Jacques (13,50€). La pâte est fine, le diamètre important et les saveurs sont au rendez-vous. Je termine par un café gourmand (7,50€). Quatre douceurs pour une bonne note sucrée.