Paris (AFP). Attentats: le kamikaze de l'appartement de Saint-Denis identifié

Il est né le 27 août 1990 en Belgique et a été identifié par comparaison génétique avec sa mère, a précisé le procureur de la République, François Molins, dans un communiqué. Les enquêteurs pensent que ce kamikaze a participé aux attaques du 13 novembre contre des terrasses de cafés et restaurants parisiens avec l'organisateur présumé des attentats, Abdelhamid Abaaoud, également mort dans l'assaut de Saint-Denis. Huit des dix membres des commandos des attentats sont donc désormais identifiés. Il s'agit d'Abaaoud, de Brahim Abdeslam et de Chakib Akrouh dans l'équipe des terrasses, de Omar Mostefaï, Samy Amimour et Foued Mohamed-Aggad au Bataclan et de Bilal Hadfi au Stade de France. Salah Abdeslam, soupçonné d'avoir au moins convoyé en voiture l'équipe de kamikazes du Stade de France, est activement recherché. Les deux autres kamikazes du Stade de France étaient entrés en Europe le 3 octobre sur l'île grecque de Leros parmi le flot de migrants, avec de faux passeports syriens aux noms d'Ahmad Al-Mohammad et de Mohammad Al-Mahmod.

