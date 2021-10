Il y a 200 ans, Napoléon était à Caen

Pour quelles raisons Napoléon était-il de passage à Caen ?

“C’était un voyage de commémoration mais aussi à buts politique et économique. Il venait s’informer en province pour orienter sa politique. L’ennemi anglais était très présent sur les côtes : il tenait à examiner les travaux du port de guerre de Cherbourg. Il est donc passé à Caen, pour répondre aux voeux de la municipalité de l’époque: rendre l’Orne plus navigable afin de développer le commerce maritime. Il s’est rendu également à Ouistreham pour préparer les travaux du canal”.

Comment se présente votre conférence ?

“Je relate l’intégralité du voyage, et l’illustre avec une cinquantaine de vues autour du cortège, des clés de la ville offerts à Napoléon. On sait par exemple où il a déjeuné à Ouistreham, et où il a logé à Caen... Du concret !"



Vendredi 3 juin dès 16h30 à la Maison de associations, 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé. Tél. 02 31 27 11 91.