Quartier du Nouveau Bassin à Caen : « là où la modernité s’exprime »

Avec ses 142 logements répartis en cinq bâtiments hauts de sept étages, la résidence Canal Park sera une des images phares du renouveau et du dynamisme du quartier Nouveau Bassin. « Tous les appartements ,qui iront du studio aux 2 pièces, seront dotés de balcons et même, pour certains, de grandes terrasses », présente Malek Rezgui, dirigeant de Sedelka-Europrom, qui a développé le projet. « La résidence est déjà commercialisée à plus de 55% : ce quartier est en train de se renforcer et a un bel avenir », promet-il.

« Caen redécouvre l’eau »

Pour l’architecte Emmanuel Person, il s’agit d’ « un véritable projet de société » : « c’est une situation d’exception marquée par la présence de l’eau, l’eau qui constitue un véritable inspiration », explique-t-il. Les appartements et studios ont ainsi été pensés en fonction de la vue sur le canal et de l’exceptionnelle luminosité de la lumière se reflétant sur l’eau. « Un nouveau morceau de ville est en train de naître », affirme-t-il, une pensée aussitôt réaffirmée par Sonia de la Provôté, première adjointe en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du renouvellement urbain : « c’est un projet ambitieux qui injecte de l’emploi dans l’économie locale », déclare-telle. Près de 250 emplois sont ainsi annoncés pour ce chantier. Au-delà de cette promesse économique, c’est également le pari urbanistique qui est souligné à plusieurs reprises : « on réévalue l’ambition maritime et fluviale et on redécouvre qu’il y a de l’eau à Caen », salue l'élue pour qui « la Presqu’île permet à un territoire qui a tourné le dos à la mer pendant des années de redécouvrir l’atout maritime ».

« Un espace de réconciliation »

Pour Sonia de la Provôté, le quartier du Nouveau Bassin représente ainsi « un espace de réconciliation » avec ce passé maritime oublié : « la Presqu’île est en phase avec la modernité et demain c’est bien ici que la modernité s’exprimera », affirme-t-elle. La première adjointe ajoute que l'ambition pour la ville est de faire venir de plus en plus de bateaux de croisière dans le port de Caen et de créer une véritable dynamique de va-et-vient entre le centre ville et le nouveau bassin. Un deuxième bac est également prévu. Pour la Presqu'île, des espaces publiques piétonniers seront reservés: "il y aura beaucoup d'endroits où la voiture ne circulera pas et aucun de stationnement de surface", prévoit Sonia de la Provôté. Redessiner un nouveau visage à l’avenue de Tourville permet également y inscrire une nouvelle façon de vivre. « Il s’agira de laisser plus de place à la circulation douce en élargissant la piste cyclable de l’avenue de Tourville », présente Jérémie Chene, responsable de la communication pour Sedelka-Europrom. Redonner « une ambition et un destin » à un quartier qui a longtemps été délaissé.