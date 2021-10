18 mois de prison supplémentaires pour un détenu de Condé sur Sarthe

Initialement, cet haïtien avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en 1999, pour vol avec arme, et viol.

Mais depuis « cette peine a été plus que doublée en prison » souligne le procureur de la République, en raison de violences, outrages, et port d'arme prohibé.

Cette fois-ci, le détenu était jugé menotté et entravé, pour s'en être pris à 3 surveillants :

-une rébellion et 1 coup de poing à l'un d'eux en août dernier ; ce sont d'autres détenus qui ont du intervenir, le ceinturant pour le calmer. Cinq mois plus tard, le surveillant est toujours suivi psychologiquement. Il ne travaille plus au contact des détenus.

-et puis, en septembre et encore en octobre, c'est des jets d'urine sur les surveillants, lors de l'ouverture de sa cellule … ou par la fenêtre : « un geste au caractère humiliant, inadmissible, dégradant », souligne le procureur qui a réclamé 22 mois de prison supplémentaires.

Le tribunal s'est limité à 18 mois. Une broutille pour ce détenu très récalcitrant qui a déjà passé 17 ans derrière les barreaux.