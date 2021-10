Eric et Ramzy à Rouen : un show haut en couleur

Leur retour sur grand écran était attendu et dans ce deuxième opus, un préquel de "La tour Montparnasse infernale", on retrouve les codes qui leurs sont chers : "la gogolité" dixit Ramzy qui conseille d'ailleurs aux spectateurs intelligents présents dans la salle de "laisser leur cerveau à l'entrée". Eric et Ramzy y incarne deux performants pilotes de l'armée de l'air rendus inaptes et débiles suite à un accident de centrifugeuse. Ils vont néanmoins, malgré leur capacité cérébrale réduite parvenir à contrer les plans du chef d'un gang de cyber pirates "les Moustachious" interprété par Philippe Katerine.

Casting de choc

Eric qui est l'auteur du scénario a eu un véritable coup de coeur pour Philippe Katerine : "C'est à l'occasion d'une interview pour le magazine Snatch que nous avons croisé Philippe et ce qui m'a séduit chez lui c'est sa grande douceur. Je voulais que le douceur de sa voix contraste avec la violence de ses actes". Mais on retrouve également Serge Riaboukine dans le rôle de Machin et Marina Foïs déjà présents dans la Tour Montparnasse.

La naissance du projet

"C'est en 2012 lors de l'écriture de la saison 2 de Platane que nous avons eu l'idée d'enchaîner avec la vraie fabrication d'un film", explique Eric. "On avait surtout envie de refaire les cons tous les deux", ajoute Ramzy. La tour Montparnasse est, de nos films, celui qui a le plus marqué le public". Pour cette tournée de promotion, Eric et Ramzy se déplacent dans 118 villes de France, un véritable marathon qui se poursuit jusqu'au 10 fevrier, date de la sortie en salle. Gags en tout genre, situations absurdes à gogo : ce deuxième opus répond aux espoirs du public. "Cette tournée déplace plus de monde que La tour Montparanasse infernale!" s'enthousiasme Eric.

Véritables pitres

La complicité du duo reste évidente. Incapables d'être sérieux deux minutes, Eric et Ramzy ont taquiné les spectateurs du Pathé, se sont prêtés à quelques pas de danse et se sont fait un gros calin sur scène. Pris à parti par le public, ils se sont prêtés de bonne guerre à des improvisations croustillantes. Simple, naturel et authentique, le duo comique est toujours aussi charismatique.

Des projets à venir?

Et quand on leur demande s'il ont des projets en commun, Eric et Ramzy répondent de concert "Des vacances en Guadeloupe et aller au cinéma voir Creed", avant d'ajouter plus sérieusement "La saison 3 de Platane sera diffusée en 2017 et en attendant nous aimerions refaire de la scène".

Pratique. La tour 2 contrôle infernale. Sortie le 10 février. http://www.cinemasgaumontpathe.com