Genève (AFP). Syrie: l'ONU veut toujours entamer les pourparlers de paix le 25 janvier (Mistura)

"La réunion était essentiellement faite pour avancer sur les pourparlers de Genève (...). Il y a toujours des questions en jeu, voilà pourquoi je devais les consulter", a déclaré M. de Mistura aux journalistes à l'issue de la réunion qui s'est tenue au Palais des Nations unies à Genève. Il a par ailleurs assuré qu'il voulait toujours que les pourparlers démarrent le 25 janvier. Cette rencontre, avec des représentants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie), a duré près de deux heures. Un peu plus tôt dans la journée, M. de Mistura s'était entretenu, à la demande des Américains, avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Guennadi Gatilov et la secrétaire d'Etat adjointe américaine pour le Moyen-Orient, Anne Patterson. "Cela a été une très bonne réunion", a indiqué à l'AFP un représentant de la mission américaine à Genève. Staffan de Mistura tente de réunir des soutiens en vue de pourparlers de paix qui doivent se dérouler à partir du 25 janvier à Genève avec des représentants du gouvernement syrien et de l'opposition. La semaine dernière, le gouvernement syrien s'est engagé à prendre part à ces négociations, mais les principaux groupes d'opposition sont encore dans l'expectative. Outre la question des pourparlers de paix, M. de Mistura et les représentants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont également abordé le défi de l'accès humanitaire. "M. de Mistura a attiré l'attention des hauts représentants sur +l'importance cruciale pour le peuple de Syrie de voir un accès durable et sans entrave à un certain nombre de zones assiégées à l'approche des pourparlers+", a indiqué sa porte-parole, Jessy Chahine, dans un communiqué. "Les représentants du P5 se sont engagés à faire pression pour une action immédiate pour soutenir cet effort dans les jours à venir", a-t-elle ajouté. Le Conseil de sécurité soutient un ambitieux plan de paix sur 18 mois en Syrie, passant par une solution politique négociée pour mettre fin à près de cinq ans d'une guerre civile qui a tué plus de 260.000 personnes et en a poussé 4 millions d'autres à fuir le pays.

