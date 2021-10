Dans un premier temps, les secours évoquaient un groupe d'une dizaine d'élèves lyonnais qui avait été enseveli par l'avalanche, mais les caméras thermiques recherchaient également des tiers. Pour l'heure, le bilan fait état de deux morts - un adolescent de 14 ans appartenant au groupe scolaire et un Ukrainien - et de trois blessés graves: deux élèves et le professeur. Un autre élève serait ressorti indemne.

