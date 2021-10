Cherbourg : Napoléon accueilli chez lui comme une star !

L'ambiance était à la fête mercredi 13 janvier, place de la République. Sous un temps typiquement cherbourgeois, la statue équestre de Napoléon Ier a retrouvé son socle devant des centaines de curieux.

La statue de 5,1 tonnes a passé trois mois dans le Périgord pour une restauration complète réalisée par l'entreprise Socra, la première depuis 157 ans. Il aura d'abord fallu nettoyer l'ouvrage en bronze, puis procéder à un micro-sablage à la poudre de noyaux d'abricots. Les impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale ont été obturés. Ensuite, l'Empereur a bénéficié de plusieurs couches de patine avant d'être lustré à la peau de mouton. Le résultat : une statue vert foncé, des détails mis en valeurs comme la bride du cheval.

"C'est historique !"

"Il est magnifique, certainement l'un des plus beaux Napoléons que j'ai vu", affirme Sylviane, membre du Souvenir Napoléonien, venue spécialement de l'Eure. Pour Esteban, 10 ans, "il est plus beau, il fait plus neuf et plus élégant". Sa grand-mère à ses côtés est émue "c'est un moment historique, il pourra en parler à ses enfants !". Dominique, elle, est venue avec le cheval à bascule de son enfance pour poser devant la statue... "Contente qu'il soit revenu !"

Retour de Napoléon : qu'en pensent les Cherbourgeois ? Impossible de lire le son.

Après une étude-diagnostic à 10.300 euros, la restauration de la statue aura coûté un peu plus de 70.000 euros, pris en charge à 45 % par la Ville, 40 % par la Drac et 15 % par le Conseil départemental de la Manche.