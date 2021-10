Découvrez "Charlie" le nouveau clip hommage de No One Is Innocent

Une chanson qui regroupe les réalisations des dessinateurs du journal satirique Charlie Hebdo à l'image de Charb, Honoré, Coco, Riss, Luz, Foolz, Juin ou encore Babouse, disparus ou survivants de l'attentat du 7 janvier 2015.

Le clip de "Charlie" a été écrit, conçu et co-réalisé par Emmanuel de Arriba et Julien Reymond, et réalisé par Sébastien Fourcault dont voici les paroles :

"Qui sommes-nous? CHARLIE! ça sent la poudre l’infâme qui résonne

KO debout je ne sens plus rien

OH pauvre Marianne orpheline

Y’a pas que CHARLIE qu’on assassine YEAH!

À coup de provoc ils se battent sur le front

Du rire aux larmes à coups de crayon

Des cartouches d’encre contre des munitions

Le plume est trop légère face au plomb

AH écrasons l’infame, plutot mourir debout que de vivre à genoux

Face à eux faut faire front

OH CHARLIE parle moi encore

Face à eux faut faire front

Vas-y parle moi encore

Nous n’avons pas peur de ce que nous sommes

Fiers d’etre infidèles comme des chiens

Ni dieux ni maitres jamais en cage

Après le deuil viens la rage

Alors écrasons l’infame plutot mourir debout que de vivre à genoux

Face à eux faut faire front

CHARLIE parle moi encore

face à eux faut faire front

vas-y parle moi encore

Ils vous ont accusé de l’avoir cherché un peu

D’être irresponsable de faire leur jeu

Remettre encore de l’huile sur le feu

Voilà les faux amis, les soutiens de salauds

Je suis CHARLIE, peste de l’accusation

Citoyens faut faire face

Face à eux faut faire front

CHARLIE parle moi encore

Face à eux faut faire front

CHARLIE parle moi encore

Vas-y parle moi encore."