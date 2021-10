Jean-Luc Léger élu premier président du Ceser de Normandie

Le Ceser de Normandie, chargé dans le futur de conseiller le Conseil Régional présidé par Hervé Morin et de rendre des avis sur des domaines variés, a son nouveau président. Jean-Luc Léger, président du Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire (CRAJEP) de Haute-Normandie et jusqu'ici vice-président du Ceser haut-normand, a été élu avec 85 suffrages contre 70 au désormais ex-président du Ceser de Basse-Normandie Jean Callewaert.

Un siège encore inconnu

C'est en présence de Sophie Gaugain, première vice-présidente de la Région en charge de l'économie et représentant ce mardi Hervé Morin, absent, et de Nicolas Mayer-Rossignol, leader de l'opposition de gauche au Conseil Régional, que Jean-Luc Léger a tenu ses premiers mots de président. Au-delà de l'hommage d'usage à son adversaire, il a évoqué la relation future entre la Région et le Ceser, intimement liés : "L'objectif est d'avoir les meilleures relations possibles avec la Région car c'est ensemble que nous allons travailler. La Région décide, le Ceser instruit."

Composé de 156 conseillers - soit l'addition des anciens conseillers de Haute-Normandie et de Basse-Normandie - ce nouveau Conseil restera inchangé jusqu'au 31 décembre 2017. De nouvelles élections auront alors lieu et le nombre de conseillers passera à 130. Le siège du Ceser sera décidé lors d'une prochaine assemblée du Conseil régional.

Rappel du rôle du Ceser

- Il est composé de quatre collèges (entreprises et activités professionnelles non salariés avec 50 membres, organisations syndicales de salariés les plus représentatives avec 50 membres, organismes et associations qui participent à la vie collective de la région avec 50 membres et personnalités qualifiées avec 6 membres). Ses membres sont proposés par les organismes socio-professionnels et nommés par le préfet de Région.

- Il rend des avis obligatoires sur les documents budgétaires régionaux, les documents de planification...

- Il peut être saisi par le Président de Région.

- Il peut s'auto-saisir sur les sujets de son choix.



- Ses rapports sont adressés à l'exécutif régional qu'il conseille.