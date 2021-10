Le régime sportif fait recette à Rouen

Inaugurée en septembre dernier, la boutique Diet'Store compte déjà plus d'une centaine de clients réguliers. Situé rue de Fontenelle à Rouen, le magasin propose une gamme de suppléments nutritionnels adaptée aux sportifs et un rayon bien-être. Jean-Noël Gamer, créateur de l'enseigne et adepte du fitness, reconnaît d'emblée qu'il n'a pas choisi la facilité. "La complémentation alimentaire souffre d'une image assez négative, regrette-t-il. Les gens pensent tout de suite aux anabolisants, ça n'a rien à voir."

Une approche personnalisée

Le responsable de Fitness Boutique, un concurrent implanté rue Adrien Pasquier depuis trois ans, se montre plus optimiste : "Les mentalités évoluent. Les gens sont davantage informés et moins réticents à consommer des compléments alimentaires. Récemment, nous avons même vu des clients redirigés vers la boutique par leur médecin." Soucieux de diététique, les consommateurs ne viennent parfois y chercher que des vitamines, produits de phytothérapie aux vertus dépuratives ou anti-inflammatoires. Mais l'essentiel de la clientèle, adepte de la musculation, consomme des protéines pour augmenter sa masse musculaire et favoriser la récupération. Jean-Noël Gamer l'assure : "Aucun de nos compléments alimentaires n'est considéré comme dopant."

Des conseils responsables

Seule la créatine, bien qu'autorisée en compétition, pourrait éventuellement faire débat. En développant "une approche personnalisée axée sur le conseil", Jean-Noël Gamer songe avant tout aux sportifs amateurs. Car le web regorge d'informations contradictoires sur les bienfaits et les dangers qui découlent de la prise de suppléments nutritionnels adaptés au sport.