Un habitant de Langrune-sur-Mer reçoit les gendarmes armé d'une kalachnikov

Celle-ci lui apporte une convocation, suite à une plainte déposée par ses voisins pour harcèlement. En effet, un litige, du à un problème de haie commune, les oppose. L'homme, colérique, agressif, violent, n'hésite pas à taper à coups de pieds et de poings leur véhicule lorsque ceux-ci passent à proximité. Et, évidemment, ce 10 octobre, l'individu n'est pas a prendre avec des pincettes.

Ex-militaire, énervé, il reçoit les gendarmes muni d'une arme (et pas des moindres : une kalachnikov) et de quelques insultes : « Pourris de flics ! Je vais vous buter ! »

Après quelques pérégrinations, l'alcootest révèle 0,79 g par litre de sang. « Je n'avais bu qu'une bière. »

« Alors, elles sont de plus en plus fortes... », souligne le président. « La kalach c’était pour les voisins, pas pour les flics ! »

Le prévenu, souffrant d'un cancer, sa femme explique que le cocktail chimio/alcool le rend de plus en plus invivable. Il a été jugé jeudi 7 janvier au tribunal de grande instance de Caen pour outrage et menace de mort à personnes dépositaires de l'autorité publique. Il a été condamné à un mois de prison avec sursis.