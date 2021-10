Londres (AFP). Décès de David Bowie, pluie d'hommages à une légende du rock

"David Bowie est mort paisiblement (dimanche) entouré de sa famille à l'issue d'un courageux combat de 18 mois contre le cancer", affichaient lundi les comptes Twitter et Facebook de la star britannique. "Désolé et triste de dire que c'est vrai. Je serai déconnecté pendant un moment. Je vous aime tous", a confirmé son fils Duncan Jones en postant sur Twitter une photo en noir et blanc de lui bébé, juché sur les épaules de son père. L'annonce a supris le monde entier car la star avait réussi à tenir quasiment secrète sa longue maladie, s'abstenant de paraître en public depuis des mois sans éveiller trop de questions. Le décès du chanteur "aux mille visages", pour sa propension à muer et adopter de multiples personnalités, est intervenu deux jours après la sortie de son 25e album "Blackstar", le jour de son 69e anniversaire. Véritable artiste caméléon, qui a vendu 140 millions d'albums selon les estimations, il montrait dans cet album qu'il était toujours décidé à surprendre, en se laissant aller à de séduisantes expérimentations jazz. Ce n'était pas un album d'adieu mais "un album tourné vers le futur, de quelqu'un qui redevient maître de son destin, à la fois expérimental et pop, loin du repos du guerrier, un album de battant, de casse-cou ... le plus audacieux depuis presque trente ans", a déclaré à l'AFP Jean-Daniel Beauvallet, rédacteur en chef au magazine Les Inrockuptibles, basé à Brighton. Les hommages à sa carrière pleuvaient lundi sur les réseaux sociaux, provenant aussi bien de ses fans, du monde de la musique que de personnalités politiques, générant ainsi plus de 3 millions de tweets en quelques heures. "Au revoir David Bowie. Tu es maintenant parmi les #Heroes. Merci d'avoir aidé à faire tomber le Mur" de Berlin, a tweeté le ministère allemand des Affaires étrangères, en référence à son titre Heroes, chanson phare de la Guerre Froide. Cette chanson avait été écrite alors que Bowie vivait à Berlin à la fin des années 1970 pour fuir sa gloire et sa dépendance aux drogues. "L'amitié de David était la lumière de ma vie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi brillant. Il était le meilleur", a tweeté Iggy Pop, 68 ans, qui a collaboré avec lui pendant sa période berlinoise et notamment sur la chanson China Girl. - 'Génie absolu' - "David Bowie était l'une de mes principales sources d'inspiration, tellement courageux, tellement créatif, il nous a donné de la magie pour toute une vie", s'est exclamé le rappeur vedette Kanye West, tandis que la chanteuse Madonna se disait "effondrée". Le styliste britannique Paul Smith, 69 ans, a rendu hommage à son ami en présentant lundi sa collection masculine automne-hiver 2016 à Londres. Les deux hommes avaient travaillé ensemble récemment sur un tee-shirt portant l'étoile noire du dernier album du musicien. "De nos jours, plein de gens sont considérés comme des célébrités alors que leur célébrité ne remonte qu'à un ou deux ans. Mais lui, il était une star depuis des décennies, son talent était évident, très impressionnant", a-t-il dit. Né David Robert Jones le 8 janvier 1947 dans une famille modeste de Brixton, quartier populaire du sud de Londres, David Bowie avait quitté l'école dès l'adolescence et accédé à la notoriété en 1969 avec "Space Oddity", une balade devenue mythique sur l'histoire de Major Tom, un astronaute qui se perd dans l'espace. Il avait ensuite multiplié les albums, les changements musicaux et de personnages, s'amusant à se transformer en s'appuyant sur sa formation de mime et son goût pour le costume, la mode ou encore le théâtre kabuki. Bowie avait également fait plusieurs incursions dans le cinéma. Il avait enchaîné disques et tournées jusqu'au début des années 2000 mais un accident cardiaque en juin 2004 sur la scène d'un festival allemand avait mis fin à cette période très productive. Contraint à un long repos, il s'était fait rare les années suivantes mais avait récemment multiplié les projets: générique de série, comédie musicale, quelques apparitions comme sur le dernier album de The Arcade Fire, semblant redevenir celui qui dictait la mode dans les années 1970. Après "The Next Day" sorti en 2013, son 25e et dernier album est placé sous le signe d'une mystérieuse étoile noire. Fait exceptionnel, le visage de l'artiste n'apparaît à aucun moment, ni pendant la promotion de l'album, ni sur sa pochette. "C'est quelqu'un qui a inventé ou réinventé 15, 20 mouvements musicaux, la musique se nourrit depuis 40 ans de ce qu'il a donné en pâture, a souligné Jean-Daniel Beauvallet. On parle de génie absolu pour sa qualité de passeur mais aussi de mélodiste et chanteur, il n'a jamais stagné".

