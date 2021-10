Le Palais Ducal sort de l’oubli

Cette même assemblée devrait valider prochainement le projet définitif qui redonnera vie à un site à l’écart des touristes et dont les Caennais eux-mêmes ne pouvaient apprécier la valeur patrimoniale. “Le Palais Ducal a évolué jusqu’à presque se nier”, indique l’architecte Florence Jacquemard. C’est elle et son mari François qui ont été choisis pour redonner tout son éclat à ce bâtiment construit au XIVème siècle.



Nouveau foyer de culture

“Nous ne pouvions laisser ce patrimoine continuer à se dégrader”, explique Philippe Duron, député-maire de Caen. Dès 2012, le mur de clôture, si imposant, sera détruit pour laisser place à un muret bac, façon banc, et un parvis sera créé pour rouvrir l’édifice sur l’abbatiale Saint-Étienne. Et début 2013, une fois tous les travaux achevés, le Palais Ducal accueillera l’artothèque. Organisme public permettant le prêt d’œuvres d’art aux particuliers et aux collectivités, elle est hébergée dans l’Hôtel d’Escoville, face à l’église Saint-Pierre, depuis 1994. “Et beaucoup trop à l’étroit”, souligne Claire Tangy, directrice. “Nous disposons de 250 m2 et nous n’avons pas d’espace de réserve. Au Palais Ducal, nous bénéficierons de 650 m2 !”

L’artothèque pourra ainsi donner plus d’importance à la galerie de prêt, à l’espace documentation et offrira deux salles d’exposition, dont une pour “la création émergente”. Seul regret pour Claire Tangy : “Nous quittons un lieu extrêmement bien situé”. Gageons pourtant que son équipe saura en faire un nouveau foyer de culture caennaise.