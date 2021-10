Programmation : l'alliance réussie de la culture et du loisir au Zénith de Rouen

Comédies musicales

. La légende du Roi Arthur : fresque musicale. Les 12 et 13 février. Tarifs 35 à 79€. www.francebillet.com

. Flash Dance : les tubes inoubliables du film. Vendredi 18 mars à 20h30. Tarifs 30 à 56€. www.citylive.fr

Folklorique

. Fête de la Saint Patrick : trois heures de Celtic Show avec plus de 60 artistes sur scène. Vendredi 26 février à 20h30. Tarifs 46 à 50€. www.citylive.fr. Maghreb festival : avec pour têtes d'affiche Stati, Nour Chiba et DJ Kim. Dimanche 13 mars à 16h. Tarif 33€. www.citylive.fr

. Le Cadre Noir de Saumur. Avec un orchestre live, 20 écuyers et 30 chevaux, découvrez sur la scène du Zénith l'incroyable spectacle du Cadre Noir de Saumur : une référence dans le domaine du dressage de tradition française. Les 8,10,11 juin à 20h30 et 12 juin à 15h30. Zénith de Rouen. Tarifs 49 à 82€. www.citylive.fr

Reprises

. Résiste : les meilleurs tubes de France Gall et Michel Berger. Les 22 et 23 janvier. Tarifs 35 à 79€. www.citylive.fr. The Rabeats : les Beatles ressuscités par le meilleur Tribute Band. Samedi 21 mai à 20h. Tarifs 22 à 42€. www.citylive.fr

Cirque

. Le Petit Dragon : spectacle du cirque de Pékin. Dimanche 31 janvier à 17h. Tarifs 35 à 50€. www.citylive.fr. Pégase et Icare : spectacle équestre du cirque Gruss. Mardi 12 avril à 20h. Tarifs 25 à 70€. www.citylive.fr

Variété

. Frero Delavega : un duo talentueux révélé par The Voice. Samedi 27 février à 20h. Tarifs 31 à 39€. www.francebillet.com. . Francis Cabrel : le grand retour après sept ans d'absence. Du 9 au 16 mars. Tarifs 39 à 56€. www.citylive.fr

. Johnny Hallyday : l'immortel rockeur. Mardi 22 mars à 20h. Tarifs 42 à 150€. www.myticket.fr

. Louane : Ex-candidate de The Voice portée aux nues pour son interprétation dans le film La famille Bélier, la jeune Louane se dévoile dans son album Chambre 12 : un premier album qui révèle une belle sensibilité. Samedi 9 avril à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 34 à 45€. www.citylive.fr. Booba: le Duc en guérillero. Avec à son actif sept disques d'or et cinq de platine, Booba est le rappeur français le plus populaire. Dans son album D.U.C il livre une vision désenchantée de la France d'aujourd'hui avec ses punchlines percutantes. Mercredi 17 janvier à 20h. Tarifs de 32 à 42€. www.citylive.fr

Danse

. Danse avec les stars : la tournée de l'émission télé. Les 19 et 20 février. Tarifs 44 à 82€. www.citylive.fr