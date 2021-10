"10 janvier 2016 - David Bowie est mort paisiblement aujourd'hui entouré de sa famille, après une bataille courageuse de 18 mois contre le cancer. Alors que beaucoup d'entre vous partagent cette perte, nous vous demandons de respecter la vie privée de la famille au cours de leur période de deuil" peut-on lire sur la page Facebook de l'interprète de "Let's dance".

Le décès du musicien survient quelques jours après son anniversaire et la sortie de son dernier album "Black Star" le 8 janvier 2016.

Le chanteur s'était fait connaître à la fin des années 1960 avant d'exploser dans les années 1970, notamment avec son album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".