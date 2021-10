Tendance Sports : La spéciale Trophées du Sport Bas-Normand 2015 !

Composé d'un jury de professionnels du sport dans la région dans toutes ses composantes, et en collaboration avec les étudiants du Master Management du sports STAPS de Caen, ls 2e Trophées du Sport Bas-Normand ont récompensé 11 entités sportives de la région. Hier soir, les lauréats ont offert leur réaction pendant l'émission Tendance Sports.

Les prix du jury :

Découvrez les lauréats des trois premières catégories : la Ville Sportive 2015, la Stratégie de Communication 2015 et le sportif 2.0 2015 :

TSBN2015 Ville, stratégie de comm et sportif 2.0 Impossible de lire le son.

Dans la catégorie Organisation d'évenement 2015, le Normandie Horse Show, l'Open de Caen, les Championnats de France de l'avenir de cyclisme et le Meeting d'athlétisme de Mondeville étaient en course... Le lauréat est :

Organisation de l'année 2015 Impossible de lire le son.

Découvrez les lauréats des Équipes féminines et masculine de l'année. Étaient en course : US La Glacerie (Basket), USO Mondeville (Basket), Marsouins d'Hérouville (Waterpolo) et Agon-Coutainville (Horseball) chez les dames, Caen BC (Basket), JS Cherbourg (Handball), US Avranches (Football) et ASEV Condé (Kayak Polo) concourraient chez les hommes...

Equipes de l'année 2015 Impossible de lire le son.

Meilleur Espoir féminin 2015 : Chez les filles, Justine Ludot, Oceane Samson, Elsa Pallis et Héloise Frigot étaient nominées... Et la gagnante est...

Espoir féminine 2015 Impossible de lire le son.

Meilleur Espoir masculin 2015 : Il y a déjà du champion malgré les jeunes âges de ces athlètes, des jeunes bardés de médailles. Il fallait au jury, choisir entre Lucas Corvée, Alexandre Henrard, Joseph Terhec et Willem Pollet. Le lauréat est forcément un costaud...

Espoir masculin 2015 Impossible de lire le son.

Le Prix Spécial 2015 : Il s'agit du 9e et dernier prix décerné par le jury de ces Trophées du Sport bas-normand 2015, et il va cette année au Stade Malherbe Caen pour son année 2015 exceptionnelle en Ligue 1. Xavier Gravelaine a réagit à ce prix régional :

Prix spécial Impossible de lire le son.

Les prix des internautes :

Les deux prix d'exception, ceux de LA SPORTIVE et du SPORTIF de l'année ne sont pas le fruit d'un vote du jury mais celui d'un vote des internautes. Cette année, 5200 internautes du site tendanceouest.com ont apposé leur clic que un des huit nominés en course, quatre chez les filles, quatre chez les garçons.

LA SPORTIVE de l'année 2015 : Pénélope Leprevost (Équitation), Maeva Danois (Athlé), Julie Duval (Rugby) et Marine Johannes (Basket) avaient été pré-sélectionnées. Au terme d'une campagne de vote acharnée, c'est Julie Duval qui l'a emporté devant Pénélope Leprevost, Maeva Danois et Marine Johannes. Revivez la réaction de la lauréate 2015...

Sportive année 2015 Impossible de lire le son.

LE SPORTIF de l'année 2015 : La lutte a été âpre entre Honorin Hamard (Vol Libre), Alexis Loison (Voile), Maxime Beaussire (Boxe) et Éric Delaunay (Skeet). Vox populi, vox Dei, les internautes ont tranché !