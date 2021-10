Paris (AFP). Un dimanche de janvier: l'hommage populaire place de la République aux victimes des attentats

Juste avant, la cérémonie officielle a démarré avec le dévoilement par le chef de l'Etat d'une plaque au pied d'un chêne du souvenir planté pour l'occasion dans un coin de la place, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Une minute de silence a été observée. Le texte de la plaque dit : "A la mémoire des victimes des attentats terroristes de janvier et novembre 2015, à Paris, Montrouge et Saint-Denis. Ici même, le peuple de France leur rend hommage". Outre le chef de l'Etat, Manuel Valls, plusieurs ministres, dont Bernard Cazeneuve (Intérieur) et Christiane Taubira (Justice), ainsi que la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, et Gérard Larcher, président LR du Sénat, étaient présents. De nombreuses familles de victimes étaient également présentes. Tout de noir vêtu, le rockeur a entonné cette chanson composée par Jeanne Cherhal qui salue notamment la marche du 11 janvier 2015 qui avait réuni plusieurs millions de personnes et de nombreux dirigeants étrangers à Paris. Le choix de Johnny Hallyday pour cet hommage a été contesté par le cercle des proches des dessinateurs assassinés qui ne l'ont pas épargné durant plusieurs années. "Les prénoms de Paris" de Jacques Brel devaient ensuite être repris par le Ch?ur de l'armée française, avant la lecture d'une allocution prononcée par Victor Hugo à son retour d'exil le 5 septembre 1870. "Nous avons besoin pour affronter le terrorisme, car nous en guerre contre le jihadisme, de cet esprit de rassemblement", a expliqué Manuel Valls sur France 2, invoquant le "souvenir, la compassion mais en même temps la force d'affirmer que nous sommes là, que nous sommes vivants". Cette journée de commémoration conclut une semaine de célébrations à la mémoire des victimes des attentats de janvier (17 morts) et novembre (130 morts) à Paris, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et Montrouge (Hauts-de-Seine).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire