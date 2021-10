Washington (AFP). Etats-Unis: un homme arrêté pour avoir voulu enlever un chien des Obama

Scott Stockert, 49 ans et originaire du Dakota du Nord (nord), a été arrêté mercredi dans un hôtel de la capitale fédérale par le Secret Service, chargé de la protection du président américain, selon la chaîne locale NBC, après avoir été alerté des desseins de l'homme par le bureau du Minnesota du service. Selon le Secret Service, l'homme souhaitait enlever le chien Bo, le plus vieux des deux chiens d'eau portugais de la famille. L'autre chien est une femelle prénommée Sunny. L'homme, incohérent, aurait dit aux policiers être le fils de John F. Kennedy et Marilyn Monroe et s'appeler Jésus Christ. Mais il avait dans sa voiture deux fusils et plus de 300 balles, ainsi qu'une machette et un gourdin, ce qui lui a valu le chef d'inculpation de possession d'armes non enregistrées auprès des autorités. Il a comparu jeudi devant un tribunal de Washington. Un juge l'a libéré vendredi sous conditions, notamment: ne pas s'approcher de la Maison Blanche et du Capitole.

