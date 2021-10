Saint-Ouen-l'Aumône (France) (AFP). Cazeneuve demande un engagement des musulmans de France

Dans toute la France, samedi et dimanche, à l'appel du Conseil français du culte musulman (CFCM), les mosquées ouvrent leurs portes à tous les citoyens pour échanger et partager un "thé de la fraternité". Le ministre de l'Intérieur s'est réjoui de cette "dimension hautement symbolique qui renvoie au vivre ensemble dans la République", dans un contexte difficile pour les musulmans, souvent stigmatisés depuis les attentats de janvier et novembre 2015. "Lorsque des barbares frappent la jeunesse sans distinction de religion, les premiers à souffrir en terme de dégradation d'image de leur religion sont les musulmans amoureux de la République", a rappelé le ministre, précisant que le pays "ne se trompe pas" et refuse les amalgames. "Face à une menace terroriste très élevée, nous avons besoin plus que jamais, pour défendre la République, de tous les enfants de France", a-t-il ajouté. Bernard Cazeneuve a rappelé être "viscéralement attaché au principe de laïcité", qui implique que chacun puisse exercer librement sa religion, et a condamné des "actes imbéciles" commis ces dernières semaines contre des lieux de culte musulmans. Le ministre a également insisté sur la nécessité de "faire en sorte que ceux qui enseignent la religion dans les mosquées soient formés". "Je refuse qu'il y ait dans les mosquées de France des imams autoproclamés prêcheurs de haine, et je ferai preuve à leur encontre de la plus grande sévérité", a indiqué Bernard Cazeneuve, ajoutant que certains avaient déjà été expulsés. "Je l'assume et je continuerai". Concernant les problèmes de radicalisation, le ministre a indiqué que les choses allaient "dans la bonne direction", et a déclaré avoir convié les différentes institutions en février pour une nouvelle réunion de dialogue pour lutter contre ce phénomène. La mosquée de Saint-Ouen l'Aumône a été inaugurée il y a tout juste huit mois, après des années d'attente de la part de la communauté musulmane pour obtenir un lieu de culte.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire