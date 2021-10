Un passager du Cap Finistère décède

Lundi 30 mai 2011 vers 4h30 heures, le navire à passagers Cap Finistère qui se trouve entre Jersey et Guernesey et qui effectue la liaison Portsmouth-Roscoff signale au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg ainsi qu'au Centre de consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse qu'un de ses passagers, d'origine britannique, souffre de douleurs thoraciques.

Une conférence entre le CROSS Jobourg, le CCMM et le Service de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre est alors organisée et une évacuation médicale par hélicoptère vers le centre hospitalier du Cotentin à Cherbourg est préconisée.

L'hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale basé à Maupertus récupère alors une équipe médicale à l'école des Fourriers de Querqueville, puis prend le malade à bord avant de le déposer au centre hospitalier du Cotentin.

Malheureusement, malgré toutes les tentatives de réanimation opérées, le passager est décédé à son arrivée à l'hôpital.



