Agriculture : fusion entre les écoles de l’ESITPA et LaSalle Beauvais

Lors d’une présentation, ce vendredi 8 janvier 2016, Philippe Choquet, directeur général, et Sébastien Windsor, président de cette nouvelle entité était accompagné de Daniel Genissel président de la Chambre Régional d’Agriculture de Normandie.

« Alors que la France est le premier pays agricole en Europe, aucune de ses écoles n’apparaît dans le Top 6 européen », remarque Philippe Choquet. Cette fusion a pour but de réunir plus de 2500 élèves ce qui en fait la première école agricole de France et lui permet ainsi d’assoir une nouvelle visibilité au niveau national, continental, et mondial.

Pour Sébastien Winsdor « cette unification est un tremplin pour les deux écoles et permet d’intégrer les étudiants dans le secteur professionnel avec l’association de la Chambre d’Agriculture comme membre de cette nouvelle marque ».

Devenir une école à rayonnement mondial

Il faut donc attendre pour connaître le nom de cette école mais aussi pour en savoir plus sur le projet pédagogique. « Nous travaillons sur une ligne pédagogique effective pour 2017, afin de proposer aux futurs étudiants les meilleurs formations dans les secteurs agricoles qui recrutent » rappelle Philippe Choquet.

Séparés de 85km, les deux campus auront pour objectif dès la rentrée 2017 d’être compétitives faces aux écoles européennes, américaines et chinoises.