Paris (AFP). Ligue 1: Paris-Bastia pour commencer, Angers-Caen pour étonner, lors de la 20e journée

Il y a un an presque jour pour jour, les Parisiens subissaient à Bastia leur deuxième défaite de la saison, un humiliant 4-2 après avoir mené 2-0. Cela relève de la préhistoire, puisque le PSG toujours invaincu écrase désormais comme jamais le championnat. Et à domicile, il carbure à 3,4 buts en moyenne sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues... Laurent Blanc, après une qualification laborieuse en Coupe de France (1-0 contre Wasquehal, club de CFA), pourrait de nouveau faire tourner son effectif, avec le retour attendu de Javier Pastore, en prévision de la réception de Lyon mercredi en Coupe de la Ligue. Samedi se profile l'inattendu choc Angers-Caen, entre deux équipes qui rêvent de déjouer les pronostics les voyant rentrer dans le rang. Le SCO sera-t-il perturbé par le mercato, ce "marché aux bestiaux" déploré par son entraîneur Stéphane Moulin, et le Stade Malherbe retrouvera-t-il un nouveau souffle après un mois de décembre sans aucune victoire? Nice et Saint-Etienne, postés à un point de Caen, se tiennent à l'affût, même s'ils évolueront à l'extérieur dimanche, à Lille et Nantes. Monaco de son côté, qui reçoit le Gazélec Ajaccio samedi, peut profiter du choc des surprises pour asseoir son statut de dauphin du PSG. A noter enfin que Lyon (9e) inaugurera son nouveau stade à l'occasion du premier match en L1 de Bruno Genesio comme entraîneur de l'OL, après une balade en Coupe de France (7-0 contre Limoges). Ce sera contre Troyes, la lanterne rouge: autant dire que pour Lyon, qui reste sur six matches sans succès en L1, tout autre résultat qu'une victoire est interdit. Vendredi: (20h30) Paris SG - Bastia Samedi: (17h00) Lyon - Troyes (20h00) Rennes - Lorient Monaco - Gazélec Ajaccio Montpellier - Bordeaux Angers - Caen Reims - Toulouse Dimanche: (14h00) Nantes - Saint-Etienne (17h00) Lille - Nice (21h00) Marseille - Guingamp

