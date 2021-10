Dans cette affaire qui s'était déroulée à Saint-Maxime (Var), l'homme avait affirmé à la police s'appeler Sallah Ali et être né en 1995 à Casablanca, mais "cette identité est contredite par un papier manuscrit" retrouvé sur lui "sur lequel il y a la profession de foi musulmane, un drapeau de Daech dessiné, et son nom mais dans son nom il se dit Tunisien et pas Marocain", a affirmé François Molins sur France Inter.

