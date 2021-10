Taylor Lautner, soit Jacob dans Twilight était invité en début de semaine au Jimmy Kimmel Show pour parler de son premier grand rôle hors de Twilight, celui d'un jeune homme découvrant qu'il a été adopté et enquêtant sur son passé dans Abduction. Mais il a bien sûr beaucoup parlé de Révélation, étant donné que le tournage s'est terminé il y a seulement quelques semaines. Il a avoué avoir été très ému le dernier jour, mais a précisé que ce n'était rien à côté de Kristen Stewart, qui n'a pu retenir ses larmes. Pourtant, s'amuse-t-il, elle avait hâte que le tournage se termine. Mais une fois la dernière prise bouclée, c'est l'émotion qui a pris le dessus.

Les productions hollywoodiennes Uncharted et Akira, inspirés respectivement d'un jeu vidéo et d'un manga, viennent de subir le départ de leurs réalisateurs, David O. Russell et Albert Hughes Réalisateur de Fighter, David O. Russell s'est éloigné d'Uncharted à cause d'un différend créatif avec les studios Sony Pictures. Mark Wahlberg, Robert De Niro et Joe Pesci avaient été annoncés pour tenir les rôles principaux de ce film d'aventures basé sur les exploits d'un descendant de l'explorateur Sir Francis Drake. Les deux épisodes sortis sur PlayStation 3 avaient rencontré un franc succès, sur lequel Sony espére toujours capitaliser. La major recherche désormais une personne susceptibe de pallier ce départ .



Le nouveau film de Marc Forster entrera en tournage dès le mois de juin.La production de World War Z semblait en stand by. Elle redevient d'actualité, selon Screen Daily, qui annonce un début de tournage dès le mois prochain. Les prises de vue se partageront entre l'Angleterre, Malte et la Hongrie. Marc Forster (Quantum of Solace) est toujours rattaché à la réalisation, et Brad Pitt incarnera un journaliste du futur, chargé d'interviewer les survivants d'une invasion de zombies partout dans le monde.