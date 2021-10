Soprano fait désormais partie du club des Enfoirés

Le célèbre collectif, qui chante au profit des Restos du Coeur, s'agrandit donc un peu plus cette année avec l'arrivée de Soprano, le rappeur marseillais découvert dans les années 2000 grâce au groupe de rap Les Psy 4 de la rime - un groupe avec qui il a sorti quatre albums, tous certifiés or, entre 2002 et 2013.

Saïd M'Roumbaba alias Soprano rejoint Véronic DiCaire, qui s'est greffée à la bande d'artistes en novembre dernier et l'humoriste ventriloque Jeff Panacloc début janvier.

Les prochains concerts des Enfoirés se tiendront à l'AccorHotels Arena, du 20 au 25 janvier prochains. Les places sont proposées à des tarifs compris entre 45€ et 75€ selon l'emplacement et la date choisis.

Parmi les figures incontournables des Enfoirés, le public retrouvera Zazi, Mimi Mathy, Muriel Robin, Bénabar, ou encore Dany Boon.