Agression à Caen au matin du 1er janvier : la police lance un appel à témoins

Selon les premiers éléments dont disposent les forces de l'ordre, vers 7 h du matin ce 1er janvier à Caen, un homme seul aurait importuné deux individus qui se dirigeaient à pied vers l'hôtel Mercure avant de s'en prendre violemment à eux. Après un ultime coup, l'un d'entre eux est "tombé à terre et est actuellement dans le coma", précise la police.

Toute personne ayant été témoin de ces violences volontaires survenues à l'angle du boulevard des Alliés et de la rue Graindorge, non loin de la Tour Leroy, sont priées de contacter la Brigade criminelle de l'hôtel de police de Caen au 02.31.29.22.22 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 14h à 18h30.