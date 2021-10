Handball : après France-Norvège à Rouen, la billetterie du Mondial ouverte samedi

Alors que la Golden League, rassemblant la France, le Qatar, la Norvège et le Danemark, commence ce jeudi 7 janvier à 18h par le match France-Norvège, le comité d'organisation du Mondial 2017 a lancé ses opérations de communication.

Cinq matchs pour 87€

La première étape intervient ce soir à la mi-temps du match, avec la présentation du trophée du Mondial ainsi que du film officiel de la compétition. La seconde étape intervient vendredi 8 janvier avec la présentation sur les réseaux sociaux de la mascotte du Mondial. Enfin, la dernière étape sera pour samedi 11 janvier à 17h45 avec l'ouverture de la billetterie pour le grand public. "75% des matchs ont des prix d'entrée à 9€", indique-t-on du côté de l'organisation. Des packs trois matchs (à partir de 51€), quatre matchs (63€) et cinq matchs (à partir de 87€) sont proposés pour les matchs de poule. En tout, 650 000 billets sont mis en vente, 100 000 l'ont déjà été au profit de la famille du handball.

Sur les 84 matchs de la compétition, 15 sont accueillis au Kindarena de Rouen. On connaîtra la poule des six équipes qui joueront à Rouen le 23 juin prochain, jour du tirage au sort. Seule certitude, les Experts ne viendront pas à Rouen. Mais Olivier Krumbholz, directeur de la compétition et ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine, rassure : "Il n'y aura pas de petit match, il y aura toujours de l'enjeu, du spectacle."

Pratique. Ouverture de la billetterie samedi 11 janvier à 17h45.