Les meilleures ventes d'albums en France en 2015

Les Français adorent les pop/rock stars du monde entier, mais ce sont encore les chanteurs qui chantent en français qui les séduisent le plus, en tout cas qui les poussent à l'achat.

Il n'y a qu'une anglophone dans le top 10 (et 3 dans le top 20). C'est d'ailleurs celle qui remporte ce classement, avec un album seulement sorti en toute fin d'année. A n'en pas douter, il fera donc partie des belles ventes de 2016: c'est "25" d'Adele! Vous noterez également dans le classement que Kendji Girac y figure 2 fois, grâce aux bonnes ventes de son album sorti en 2014 et le plus récent qui séduit tout autant. Voici les chiffres:

1. Adele "25" 785.300 ventes (sorti le 20 novembre 2015)

2. Louane "Chambre 12" 772.300 ventes (sorti le 2 mars 2015)

3. Kendji "Kendji Girac" 593.000 ventes en 2015 pour 1.13 million de ventes depuis la sortie (sorti le 8 septembre 2014)

4. Kendji "Ensemble" 461.700 ventes (sorti le 30 octobre 2015)

5. Christine and the Queens "Chaleur humaine" 417.100 ventes en 2015 pour 572.600 ventes depuis la sortie (sorti le 2 juin 2014)

6. Maître Gims "Mon coeur avait raison" 413.000 ventes (sorti le 28 août 2015)

7. Francis Cabrel "In extremis" 381.500 ventes (sorti le 27 avril 2015)

8. Johnny Hallyday "De l'amour" 336.000 ventes (sorti le 13 novembre 2015)

9. Calogero "Les Feux d'artifice" 290.000 ventes pour 679.700 ventes depuis la sortie (sorti le 19 août 2014)

10. Mylène Farmer "Interstellaires" 281.900 ventes (sorti le 6 novembre 2015)