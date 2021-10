Zliten (Libye) (AFP). Libye: plus de 50 morts dans un attentat suicide

Un kamikaze a fait détoner les explosifs à bord d'un camion-citerne utilisé pour le transport d'eau à 8H30 locales (06H30 GMT) contre le centre où des gardes-côtes suivaient une formation à Zliten, a indiqué à l'AFP une source de la sécurité locale. Selon un témoin, il y avait quelques 300 hommes dans le complexe, la plupart des gardes-côtes qui se préparaient à leur stage dans cette ville située à environ 170 km à l'est de la capitale Tripoli. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, alors que le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a profité du chaos pour s'implanter dans le pays où deux gouvernements rivaux -l'un dans l'Est reconnu par la communauté internationale et l'autre siégeant à Tripoli- se disputent le pouvoir. "Entre 50 et 55 personnes ont été tuées et au moins 100 blessées" dans le quartier bondé de Soug al-Talata, dans le centre-ville de Zliten, une cité contrôlée par la coalition des milices de Fajr Libya liée aux autorités de Tripoli, a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de la Santé, Ammar Mohamed Ammar. Le porte-parole de l?hôpital de Zliten Mouammar Kadi a affirmé que son établissement avait reçu jusqu?ici au moins 40 morts et 70 blessés. L?hôpital de Misrata, à quelques 70 km plus à l?ouest, a reçu quatre morts et une cinquantaine de blessés. - L'ONU appelle à l'unité - En fin d'après-midi, la télévision libyenne a diffusé des images de centaines de personnes participant aux funérailles des victimes dans le stade de football de la ville. A Tripoli, Mohamad Bachir al-Naas, vice-ministre de la défense, a dénoncé "un crime ignoble", en affirmant que le responsable de l'attentat n'était "pas connu". Dans l'Est, le gouvernement reconnu a lui aussi condamné "un acte terroriste lâche" et appelé à lever l'embargo sur les armes imposé par l'ONU pour pouvoir lutter contre le "terrorisme". Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier depuis la révolte qui a chassé du pouvoir en 2011 le dictateur Mouammar Kadhafi, capturé et tué par les rebelles. Pays à la structure essentiellement tribale, la Libye est depuis morcelée et sous la coupe de milices rivales formées d'ex-rebelles. Profitant de ce chaos, l'EI a pris pied dans le pays où il a revendiqué plusieurs attentats sanglants dont un triple attentat suicide à Al-Qoba (est) en février 2015 qui avait fait 44 morts. Le groupe jihadiste, qui combat les forces des deux autorités rivales, contrôle la ville de Syrte (450 km à l'est de Tripoli) et cherche à élargir son contrôle à d'autres régions. Lundi et mardi, des combats entre des gardes des installations pétrolières et l'EI dans la région pétrolière clé du Nord ont fait plusieurs morts et au moins quatre réservoirs de brut ont pris feu. Sur Twitter, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a condamné l'attentat de Zliten et appelé "tous les Libyens à s'unir de manière urgente pour combattre le terrorisme". - Inquiétudes occidentales - L'ONU s'efforce de mettre en place un gouvernement d'union et M. Kobler a souligné la nécessité pour le Parlement légitime d'approuver rapidement sa formation en avertissant que tout retard profiterait à l'EI. Un accord prévoyant un tel gouvernement a été signé sous l'égide de l'ONU le 17 décembre par des membres des deux Parlements rivaux, et doit être entériné avant le 17 janvier. Après avoir condamné l'attentat, l'Union européenne, la France et l'Italie ont de nouveau incité les Libyens à s'unir pour faire face "au terrorisme" et à appliquer d'urgence l'accord politique. Les Occidentaux sont convaincus qu'il faut agir vite contre la menace croissante de l'EI et poussent les Libyens à former un seul gouvernement qu'ils pourront soutenir face aux jihadistes. L'EI compte environ 3.000 combattants en Libye selon Paris. Les Occidentaux redoutent qu'il s'y enrichisse sur les hydrocarbures, déstabilise l'Afrique sur le flanc sud, et exporte des jihadistes vers l'Europe, infiltrés parmi les migrants traversant la Méditerranée. Pour Mohamed Eljarh, un analyste libyen au Centre Rafic Hariri pour le Moyen-Orient basé à Washington, il est peu probable que l'attentat de Zliten favorise les efforts d'unité. "Cela n'a pas été le cas dans le passé même quand l'EI a intensifié ses attaques (...) Les différents groupes politiques restent focalisés sur leur lutte pour le pouvoir".

