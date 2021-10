La "School of Rock" au rendez-vous du Tendance Live au Zénith de Caen

Le "School of rock", c'est tout un concept : 36 élèves du collège Lechanteur autour de leurs professeurs de musique et d'EPS, de la sixième à la troisième. Le 29 janvier, ils ouvriront une nouvelle soirée Tendance Live exceptionnelle sur la scène du Zénith, entourés d'artistes nationalement et internationalement connus. Stéfane Férey, le créateur du groupe, et Chloé, une des guitaristes, ont du mal à réaliser.

"On jouera notre centième au Zénith"



Et il y a de quoi : c'est le premier Zénith du groupe ! "Un privilège", pour Stéfane : "à la base, on anime les quartiers. J'ai créé ce groupe il y a huit ans après voir vu "Rock Academy". La première année, il n'y a eu qu'un concert. Huit ans après, on jouera notre centième au Zénith !". Tout s'est emballé au BBC en mars dernier, après une représentation : "deux mois plus tard, je recevais un coup de fil pour qu'on joue au festival Beauregard ! J'étais comme un fou !"

"Un studio veut nous enregistrer"



Pour tous ses membres, le "School of Rock" est avant tout un état d'esprit, une envie de partager la musique. À chaque concert, un prof monte sur scène avec un élève : "Le projet sans les profs, ce ne serait pas pareil" confirme Chloé, qui a rejoint la formation cette année. "Mon premier concert était au Portobello rock club à Caen. C'est impressionnant au début, mais c'est une super-expérience !".

Le petit groupe du collège Lechanteur n'en finit plus de grimper les échelons : "Un studio m'a appelé", révèle même Stéfane Férey, "ils veulent nous enregistrer, et même nous diffuser".

Rendez-vous vendredi 29 janvier au Zénith de Caen dès 20h30, avec Anggun, Vitaa, Julie Zenatti et bien d'autres. Places gratuites à retirer à l'accueil de Tendance Ouest Caen, 30 avenue du 6 juin.