Renaud annonce son retour sur scène au Printemps

Le chanteur adresse aussi "une pensée particulière, ce jour pour (ses) amis de Charlie Hebdo et fixe "rendez-vous ce soir à 18H00 place de la République".

Deux syndicats ont appelé à un rassemblement jeudi à République en hommage aux victimes de Charlie.

"Je ne bois plus une goutte d'alcool depuis 108 jours, je ne fume plus que maximum 15 cigarettes par jour au lieu de deux paquets et demi. Je pète la forme, j'ai fini mon disque, reste le mixage et le mastering, donc sortie prévue en mars", annonce le chanteur, âgé de 63 ans, dans un message posté mercredi sur le compte Facebook "Soutenons Renaud Séchan".