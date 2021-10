Il faut trouver 6 millions d'euros de dons pour la basilique de Montligeon

Cet édifice est incroyable : une vraie basilique, mais construite au milieu des champs, par un curé de campagne, l'abbé Buguet, au XIXème siècle, dans un village qui ne compte aujourd'hui que quelques 650 habitants.

Alors que 136.000 fidèles et touristes l'ont visité l'an dernier (soit 10% de plus qu'en 2014), l'édifice a besoin d'un sérieux coup de jeune. Rien de dramatique, mais entre la nef, les transcepts, les statues, la toiture ... la facture grimpe vite.

Bien sûr, ces travaux vont prendre des années. Ils ne seront réalisés qu'au fur et à mesure de l'arrivée des financements. Damien Deleesnider, directeur général du sanctuaire, a bon espoir. Montligeon est le lieux mondial de "prière pour les défunts", qui est célébré sur toute la planète :

Pour participer à cet appel aux dons, déductibles fiscalement, il faut se connecter sur le site internet de la Fondation du Patrimoine.

Les Ateliers Buguet

Le sanctuaire de Montligeon, c'est aussi l'ex-site d'une imprimerie créée par l'abbé Buguet pour lutter contre l'exode rural, et qui a compté jusqu'à 200 salariés. Aujourd'hui, ces bâtiments, vaste ensemble économique à la campagne, baptisés "Les Ateliers Buguet", regroupent plusieurs artisans, dans une démarche d'humanisme et d'entraide.

D'autres artisans souhaiteraient venir s'installer sur le vaste site, qui est de plus en plus visité. Mais là encore, stratégie de développement, budget, etc, autant de questions à solutionner pour faire perdurer l'oeuvre imaginée par l'abbé Buguet. A terme, le site pourrait compter une vingtaine d'artisans.

Damien Deleesnider :