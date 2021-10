Berlin (AFP). Volley: la France débute en fanfare contre la Russie

"C'est énorme de battre les Russes! J'en rêvais en tant que joueur et entraîneur", a lancé le sélectionneur des Bleus Laurent Tillie, à l'issue des 99 minutes de combat dans la Max-Schmeling Halle de la capitale allemande. "C'est un très, très bon premier match, car c'est dur de se mettre dedans tout de suite", s'est réjoui pour sa part Ngapeth, auteur d'un impressionnant total de 26 points. Tille était particulièrement satisfait de la manière avec laquelle sa troupe a "appliqué le plan de jeu établi pour ce match" face aux champions olympiques 2012. Comme convenu, les champions d'Europe en titre ont pris le match à bras le corps, agressifs et concentrés, laissant visiblement les Russes dépités face à la qualité de la réception et la variation des coups des Rouzier, Le Roux et Ngapeth. Après la perte du premier set en 23 minutes et de Volkov, évacué sur une civière pour une blessure à la cheville droite, les Russes ont paru mieux lire le jeu des Bleus et notamment de Rouzier pour revenir à un set partout. "On s'est dit qu'il fallait remettre de suite de l'agressivité et du rythme pour ne pas laisser la machine russe s'emballer", a expliqué Ngapeth. Ce que les Bleus ont fait parfaitement durant un véritable combat dans les deux manches suivantes, avec toujours des échanges de sourires entre eux. Du pied, des poings et avec de belles variations dans les attaques, les lauréats de la Ligue mondiale ont écoeuré les Kliuka, Volvich et autre Ashchev en venant à bout des plus longs échanges. Dans l'ultime manche, Tillie, Le Goff et la locomotive Ngapeth ont propulsé la France pour mener 22-14. Et s'il y eut quelques bafouillages pour conclure, Rouzier s'est chargé de mettre le point final. "C'est un super début, mais il faut encore gagner deux matches, sinon ça sert à rien", a souligné Ngapeth qui, comme tous ses coéquipiers, appelait à garder la concentration pour les duels avec la Finlande jeudi puis la Bulgarie vendredi. Avec au bout, l'espoir d'entrer dans le carré final de ce tournoi de qualification olympique dont le premier aura le sésame pour Rio et les deux suivants une nouvelle chance lors d'un dernier TQO fin mai au Japon.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire