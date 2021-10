Dakar : le normand Pierre-Alexandre Renet victime d'une chute

La nouvelle est tombée vers 17h heure française : Pierre-Alexandre Renet, le seul Manchois engagé sur le Dakar en Amérique-Latine, a été victime d'une chute, ce mercredi 6 janvier.

Alors qu'il était engagé sur la quatrième étape, une boucle à Jujuy, en Argentine, le pilote est tombé à quelques kilomètres de l'arrivée. Il a perdu connaissance et est victime d'un traumatisme crânien, mais selon les premiers éléments il n'y aurait pas de blessures graves. Pela Renet a été évacué vers l'hôpital de Jujuy.

Le triple champion du monde motocross et enduro disputait son tout premier Dakar. Il était remonté sur sa moto à l'automne après une fracture de la machoire lors d'une course qualificative en octobre. Cet été déjà, Pela avait subi une luxation à l'épaule.

Cette chute est synonyme d'abandon pour le pilote, toute aide extérieure étant interdite par le règlement du Dakar. Déception d'autant plus grande que Pierre-Alexandre Renet s'était placé dans le top 10 pendant cette quatrième étape. Avant le départ, le pilote rappelait être conscient des risques sur le Dakar. "Husqvarna ne me met pas de pression sur le résultat, car ils savent que lorsque l'on vient de l'enduro ou du cross on a tendance à être un peu fougueux...", confiait-il :