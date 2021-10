Sortie cinéma : Joy

Malgré cette ambiance familiale un peu chaotique, la jeune femme, aussi brillante qu'inventive, a l'idée originale de créer un balai qui s'essore tout seul. Mais elle ne parvient pas à le vendre. Sa rencontre avec Neil Walker, le directeur d'une chaîne de télé-achat, va transformer son entreprise naissante.

Après Happiness Therapy et American Bluff, David O. Russell retrouve son égérie, Jennifer Lawrence, dans cette très libre biographie de la vie de Joy Mangano, qui a réussi à créer un empire avec ce balai magique, en s'appuyant sur le télé-achat naissant. Et la belle actrice est de toutes les scènes qu'elle électrise par son énergie et son immense talent. Entre comédie et drame, le cinéaste montre qu'une famille aimante, qu'elle soit unie ou éclatée, constitue une grande force pour un individu.

Mais il est dommage que le cinéaste n'ait pas fait preuve davantage de rigueur dans la construction de son film, qui s'égare dans des scènes inutiles et des retours en arrière trop nombreux. Surtout, l'histoire, qui est censée se dérouler sur une vingtaine d'années, est interprétée par des comédiens qui ne vieillissent pas. Mais l'humour qui émaille le film est réjouissant.

Comédie dramatique américaine. De David O. Russell, avec Jennifer Lawrence (Joy), Robert De Niro (Rudy, le père de Joy), Bradley Cooper (Neil Walker), Edgar Ramirez (Tony), Diane Ladd (Mimi), Isabella Rossellini (Trudy), Virginia Madsen (Terry), Dascha Polanco (Jackie) (2h04).