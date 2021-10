Tendance Live : Joyce Jonathan à l'Anova d'Alençon

Pour applaudir en live Anggun, Joyce Jonathan, Anne Sila, Vitaa, John Mamann, Willy William, Marina d'Amico, GrandGeorge, Emji, Sophie Tapie, Greg June et Brice Conrad les auditeurs de Tendance Ouest doivent se procurer des billets (explications ICI).

JOYCE JONATHAN, le charme et le talent

En quelques années seulement, depuis sa découverte sur internet, elle s'est affirmée comme l'une des jeunes artistes les plus douées et charmantes de sa génération.

Avec un premier album double platine, plus de 20 millions de vues sur le web, plus de 150 dates de concerts à guichets fermés et un deuxième album couronné disque d’or, elle a touché un large public. Guitariste et pianiste, ses compositions délicates sont justes et son écriture intimiste. Elle est l’une des candidates de la cinquième saison de l’émission Dans avec les stars.

Joyce Jonathan revient en 2016 avec un nouvel album.