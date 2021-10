Les pompiers du Calvados reçus ce mardi matin au conseil départemental

Près de 200 pompiers et quelques élus sont rassemblés ce mardi 5 janvier devant le siège du Conseil départemental du Calvados, à l'appel de leurs représentants syndicaux. Une délégation est reçue ce matin par leur président de conseil d'administration et plusieurs élus départementaux pour tenter de trouver une issue au conflit qui dure depuis un an et demi.

"Nous attendons des solutions concrètes, et non un planning de réunions", évoquait ce matin Wilfried Van Oost, représentant CGT du personnel des pompiers. Au cœur des débats, la fermeture de la caserne Canada, au centre-ville de Caen, comme "le non-respect du règlement sur le temps de travail" par leur tutelle, ainsi que "l'autoritarisme et l'absence de dialogue social de leur direction".

Bonus vidéo Wilfried Van Oost, représentant CGT du personnel des pompiers, et Eric Vève, conseiller départemental d'opposition :