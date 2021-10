Francfort (AFP). Volkswagen perd plus de 4% après l'annonce de poursuites aux Etats-Unis

Le titre a ouvert en recul de près de 2%, et à 09H30 GMT il s'enfonçait de 4,55% à 120,65 euros, en queue d'un indice Dax reparti en baisse (-0,57%) après un bref répit. Nouvel épisode du feuilleton des moteurs truqués, qui tient en haleine les investisseurs depuis septembre, les autorités américaines ont annoncé lundi qu'elles allaient traduire en justice le constructeur allemand. Les Etats-Unis réclament au moins 20 milliards de dollars de dédommagement. "Personne ne peut se risquer à une estimation crédible du montant des pénalités" qu'au final le constructeur devra payer, commentait mardi Holger Schmidt, analyste d'Equinet, "mais il semble clair que les Etats-Unis sont déterminés à faire payer Volkswagen pour ses manquements et à affaiblir la position du groupe aux Etats-Unis". Couplé aux informations déprimantes en provenance de Chine - un mauvais indicateur économique vient en chasser un autre sur le plus gros marché de Volkswagen -, cela signifie pour le groupe "un nouvel afflux de mauvaises nouvelles", relève l'analyste, qui s'attend à ce que l'action en pâtisse à court terme. Après avoir chuté d'environ 40% juste après l'éclatement du scandale, le titre avait lentement repris du poil de la bête et il a ramené son repli à quelque 20% par rapport à son niveau de septembre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire