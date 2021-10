Paris (AFP). 2015: 3e année la plus chaude depuis 1900 en France

"2015 se place au 3e rang des années les plus chaudes" dans l'Hexagone avec une moyenne de 1°C au-dessus de la normale. En décembre, les températures moyennes ont dépassé la normale de 3,9°C, selon un communiqué de Météo-France. Au cours du dernier mois de l'année écoulée, "des températures printanières, supérieures aux valeurs habituelles d'un mois de mars, ont été mesurées régulièrement" dans l'Hexagone. Des températures bien plus élevées que la normale ont été enregistrées au niveau mondial en 2015, qui devrait être l'année la plus chaude à l'échelle de la planète. Alors que 2014 avait déjà battu un record mondial, les températures de janvier à novembre ont franchi un nouveau seuil, selon les experts de l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). Les résultats définitifs pour 2015 au niveau mondial sont attendus courant janvier. Le franchissement du seuil symbolique de 1°C par rapport à l'ère pré-industrielle devrait être franchi, prédisent les scientifiques, qui mettent en avant les effets conjugués du réchauffement climatique et d'un puissant épisode El Niño dans le Pacifique cette année. Pour la France, Météo-France précise que "la pluviométrie est déficitiaire de 10% sur la quasi-totalité du pays, plaçant 2015 parmi les 10 années les plus sèches depuis plus de 50 ans".

