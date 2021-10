L'acteur, né le 27 octobre 1922 à Safi au Maroc, est décédé à 05H30. Il était l'un des acteurs français de théâtre et de cinéma les plus populaires. Il avait mis sa faconde au service de nombreuses oeuvres de répertoire et de boulevard ou de films comme "Le juge et l'assassin" de Bertrand Tavernier, qui lui avait valu un César du meilleur acteur.

