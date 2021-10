Tendance Live Normandie : Anggun au Zénith de Caen

Pour fêter la réunification historique de la Normandie et pour applaudir en live Anggun, Anne Sila, Vitaa, Julie Zenatti, John Mamann, School of Rock, Willy William, Sidoine, Sophie Tapie et Greg June, les auditeurs et lecteurs de Tendance Ouest doivent se procurer des billets (explications ICI).

Anggun, artiste internationale

Artiste internationale, Anggun est une chanteuse franco-indonésiene qui débute sa carrière à 7 ans. Enfant Star dès l’âge 9 ans dans son pays, elle créé son propre label à 19 ans. Arrivée en France à 20 ans, sa rencontre avec Florent Pagny est décisive.

Son premier album est édité dans 35 pays et vendu à 900 000 exemplaires. 20 ans et de nombreux albums plus tard, Anggun retrouve Florent Pagny sur l’album « Toujours un ailleurs » paru en novembre 2015 pour un duo événement. L’artiste a intégré le jury prestigieux de Miss France 2016.

Très impliquée dans de nombreuses causes, Anggun est Ambassadrice de bonne volonté des Nations-unis.